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SamsungGalaxy Tab Active 3 (64GB Wifi + 4G)

  • Schermdiagonaal:  8,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Android

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een 10,9 inch scherm en weegt 490 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 2000 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De versie daarvan is gedateerd en de tablet krijgt mogelijk geen updates meer. Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 4GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 13 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via USB C met de meegeleverde adapter.

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,0 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
128 x 215 mm
Gewicht
428 gram
Barcode (EAN)
8806090724138

Prijzen