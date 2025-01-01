Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Iconia Tab 8 A1-840FHD heeft een compact scherm van 8 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. Dankzij een dikte van 8,48 millimeter past hij makkelijk in je tas. Zijn gewicht van 346 gram is aan de zware kant voor een tablet van 8 inch. De schermresolutie is 1200 x 1920. Op het scherm passen 282 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.