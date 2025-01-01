Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 8 1401es heeft een compact scherm van 7,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.2.2. Dankzij een dikte van 7,98 millimeter past hij makkelijk in je tas. Zijn gewicht van 361 gram is aan de zware kant voor een tablet van 7,9 inch. Het scherm heeft een resolutie van 768 x 1024. Het aantal pixels per inch is 161: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,7GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. HP heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.