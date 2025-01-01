Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De BQ Aquaris M10 FHD Ubuntu Edition heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Ubuntu 15.04 (OTA-10.1). Dankzij een dikte van 8,2 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 10,1 inch tablet is hij best licht (461 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. BQ heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.