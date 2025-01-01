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SamsungGalaxy Tab S4 10.5 (64GB + 4G)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Pro 12.9 (2018) 64GB + 4G heeft een schermgrootte van 12,9 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 12.1. Dankzij een dikte van 7,8 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 632 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,9 inch tablet. Het scherm heeft een resolutie van 2048 x 2732. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 52,3GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Apple heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,5 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2560 x 1600 pixels
Afmetingen
164 x 249 mm
Gewicht
480 gram
Barcode (EAN)
8801643462246