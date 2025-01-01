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SamsungGalaxy Tab S5e (128GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) 32GB heeft een compact scherm van 8 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 9. Dankzij een dikte van 8,1 millimeter past hij makkelijk in je tas. Zijn gewicht van 347 gram is aan de zware kant voor een tablet van 8 inch. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 189: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 20,2GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,5 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2560 x 1600 pixels
Afmetingen
161 x 245 mm
Gewicht
400 gram
Barcode (EAN)
8801643840037