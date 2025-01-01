Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een schermgrootte van 10,5 inch en is getest met het besturingssysteem Android 9. Hij is 6,9 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (423 gram). De schermresolutie is 1600 x 2560. Op het scherm passen 288 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 104,6GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten.