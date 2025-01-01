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SamsungGalaxy Tab S6 (128GB + 4G)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 64GB - 3GB RAM heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 9. Dankzij een dikte van 8,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 10,1 inch tablet is hij best licht (464 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 51,7GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,5 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2560 x 1600 pixels
Afmetingen
159,5 x 244 mm
Gewicht
423 gram
Barcode (EAN)
8806090105463