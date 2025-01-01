Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Tab E7 (16GB) heeft een compact scherm van 7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 8.1.0. De tablet is 10,5 millimeter dik en weegt 274 gram. De resolutie van het scherm is 600 x 1024. Dit geeft je 175 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.