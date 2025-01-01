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SamsungGalaxy Tab S6 Lite (128GB Wifi + 4G)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  10,4 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Apple heeft een 12,9 inch scherm en weegt 640 gram. Dat is behoorlijk groot voor een tablet, je kunt er dus veel op weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 2732 x 2048 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 512GB aan opslaggeheugen en 5,52GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 7,2 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C. Hij ondersteunt mobiel internet via 4G (abonnement niet inbegrepen).

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,4 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2000 x 1200 pixels
Afmetingen
154,5 x 244 mm
Gewicht
459 gram
Barcode (EAN)
8806090551048