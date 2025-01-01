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SamsungGalaxy Tab S7 (256GB Wifi + 4G)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  11,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een 10,3 inch scherm en weegt 437 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De tablet is verouderd en krijgt waarschijnlijk geen updates meer. Er zit 64GB aan opslaggeheugen en 4GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 4,9 mp webcam op. De tablet heeft geen mogelijkheden voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via USB met de meegeleverde adapter.

Samenvatting

Schermdiagonaal
11,0 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2560 x 1600 pixels
Afmetingen
254 x 165 mm
Gewicht
499 gram
Barcode (EAN)
8806090628658