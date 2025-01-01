Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een 10,3 inch scherm en weegt 437 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De tablet is verouderd en krijgt waarschijnlijk geen updates meer. Er zit 64GB aan opslaggeheugen en 4GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 4,9 mp webcam op. De tablet heeft geen mogelijkheden voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via USB met de meegeleverde adapter.