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SamsungGalaxy Tab S8+ (256GB Wifi)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  12,4 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een 12,4 inch scherm en weegt 569 gram. Dat is behoorlijk groot voor een tablet, je kunt er dus veel op weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 1752 x 2800 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 256GB aan opslaggeheugen en 8GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12 mp webcam op. De tablet heeft zowel een gezichts- als een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Er zit een USB C- naar USB C-kabel bij voor het opladen, maar geen oplader.Hij ondersteunt mobiel internet via 5G (abonnement niet inbegrepen).

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,4 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2800 x 1752 pixels
Afmetingen
285 x 185 mm
Gewicht
569 gram
Barcode (EAN)
8806094150247