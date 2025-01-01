icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

SamsungGalaxy Tab S8 Ultra (512GB/16GB Wifi)

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  14,6 inch
  • Opslagcapaciteit:  512 GB
  • Type tablet:  Android

Laagste prijzen

  •  
  •  
Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een 12,6 inch scherm en weegt 562 gram. Dat is behoorlijk groot voor een tablet, je kunt er dus veel op weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 1600 x 2560 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De tablet is verouderd en krijgt mogelijk geen updates meer. Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 8GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 13 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 mp webcam op. De tablet heeft zowel een gezichts- als een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C.

Samenvatting

Schermdiagonaal
14,6 inch
Opslagcapaciteit
512 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2960 x 1848 pixels
Afmetingen
326 x 209 mm
Gewicht
745 gram
Barcode (EAN)
8806094202649

Prijzen