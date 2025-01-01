SamsungGalaxy Tab S9 FE+ (128GB Wifi)

Deze tablet van Xiaomi heeft een 10,9 inch scherm en weegt 480 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 4GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via USB C met de meegeleverde adapter.