SamsungGalaxy Tab S9 Ultra (512GB Wifi)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Samsung heeft een 12,4 inch scherm en weegt 598 gram. Dat is behoorlijk groot voor een tablet, je kunt er dus veel op weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 1752 x 2800 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 256GB aan opslaggeheugen en 12GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12 mp webcam op. De tablet heeft zowel een gezichts- als een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Er zit een USB C- naar USB C-kabel bij voor het opladen, maar geen oplader.