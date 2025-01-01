Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een 10,4 inch scherm en weegt 464 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 2000 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 4GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5 mp webcam op. De tablet heeft zowel een gezichts- als een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C.