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TeclastP80 3G

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  8,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  8 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7,9 inch die is getest met het besturingssysteem iOS 9. Hij is 6,15 millimeter dik: niet veel voor een tablet. 308 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 325 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 114GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,0 inch
Opslagcapaciteit
8 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
122 x 209 mm
Gewicht
313 gram
Barcode (EAN)
-