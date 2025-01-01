Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Ramos heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 4.4.2. De tablet is 9,68 millimeter dik en weegt 607,3 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920. Het aantal pixels per inch is 224: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 12,7GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 3G is eveneens mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Ramos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.