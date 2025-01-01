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ToshibaEncore 2 WT10-A-102

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,2 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad mini 3 (64GB + wifi) heeft een compact scherm van 7,9 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 8.1. Dankzij een dikte van 7,6 millimeter past hij makkelijk in je tas. 334 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 325 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 50,5GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,2 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
258 x 174 mm
Gewicht
543 gram
Barcode (EAN)
-