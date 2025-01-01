Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenPad 10 32GB (Z301MF) heeft een schermgrootte van 9,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 7. Dankzij een dikte van 9 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,9253210035743 inch tablet is hij best licht (461 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 226: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 32GB aan opslaggeheugen. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Asus heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.