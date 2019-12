Samsung Galaxy Tab Active 2: robuust met een flink prijskaartje

Nieuws|Deze 8-inch tablet kan tegen een stootje. Ook is de tablet, als enige in onze test, water- en stofbestendig en heeft hij een vervangbare accu. Leuke eigenschappen voor bijvoorbeeld de (wintersport)vakantie, maar daar betaal je wel voor. De Active 2 kost zo'n €460, terwijl hij van binnen vergelijkbaar is met een tablet van ongeveer €200 tot €300.

Begin maart hebben we weer 17 tablets getest en aan onze vergelijker toegevoegd. In het overzicht van de 17 geteste tablets zie je welke dat zijn en hoe ze op accuduur van elkaar verschillen.

Extreme omstandigheden

De meest opvallende tablet in deze update is de Samsung Galaxy Tab Active 2 (4G). Dit is namelijk de enige die speciaal gemaakt is voor gebruik in extreme omstandigheden. Samsung maakt met de Active-serie robuuste tablets en smartphones die je zonder problemen buiten kunt gebruiken, bijvoorbeeld in de sneeuw of op het strand. Daarvoor is de 8-inch Galaxy Tab Active 2 water- en stofbestendig en overleeft hij volgens Samsung probleemloos een val tot 1,2 meter hoog, dankzij de meegeleverde beschermhoes.

Verwisselbare accu

Behalve de beschermhoes heeft de Active 2 nog meer extra’s:

Gps-ontvanger voor navigatie

4G-modem voor mobiel internet (zonder simkaart)

Vingerafdrukscanner

Gezichtsherkenning

S Pen (aanraakpen) voor digitaal tekenen en schrijven

Verwisselbare accu

Vooral interessant: je kunt de accu verwisselen. Dat is uniek voor een tablet en betekent dat je hem een tweede leven kunt geven als de accu is versleten, of dat je een tweede accu kunt meenemen om de accuduur te verlengen.

Vergelijkbaar met goedkope Samsung-tablet

Hoe goed je de Active 2 daadwerkelijk in extreme omstandigheden kunt gebruiken, daar kunnen we weinig over zeggen. Val-, water- en stofbestendigheid zijn namelijk geen onderdeel van ons testprogramma. Wel hebben we de tablet kunnen testen op reguliere tableteigenschappen, zoals schermkwaliteit en werksnelheid.

In dat opzicht scoort hij redelijk: het 8-inch scherm van de Galaxy Tab Active 2 heeft goede kijkhoeken en een vrij hoge maximum helderheid. Daarmee is hij ook buiten aardig afleesbaar, zo lang de zon niet te fel schijnt. De prestaties zijn redelijk: hij is snel genoeg voor basisgebruik zoals internetten en e-mailen.

Al met al is hij op deze punten te vergelijken met de Samsung Galaxy Tab A 10.1 van €220. De Tab Active 2 is met een prijs van ongeveer €460 echter meer dan 2 keer zo duur. Je betaalt dus een flinke premie voor de beschermende eigenschappen.

Benieuwd naar het testoordeel?

Bekijk de volledige testresultaten van de Samsung Galaxy Tab Active 2 of bekijk welke tablets het Beste uit onze Test zijn gekomen.

Heb je liever iets goedkopers? Ga dan naar ons overzicht van de beste goedkope tablet. Hiervoor hoef je niet in te loggen.