Grote verschillen in accuduur bij 17 geteste tablets

Elvin Dujardin Expert ElektronicaGepubliceerd op:13 maart 2018
Begin maart 2018 hebben we weer 17 nieuwe tablets getest en toegevoegd aan onze vergelijker. Daar zitten 5 hele goedkope tablets van maximaal €80 tussen, van Denver, Huawei, It-Works en Waiky. Ook de meeste andere zijn met een prijs van €100 tot €200 nog steeds behoorlijk goedkoop te noemen. Drie tablets zijn wat luxer en kosten €250 tot bijna €500.
Behalve op prijs verschillen de tablets ook sterk op accuduur. De 3 tablets met de kortste adem gaan maar ongeveer 3 tot 3,5 uur mee bij constant internetten, terwijl de 2 met het beste uithoudingsvermogen het ruim 16 uur volhouden op een acculading: de Huawei MediaPad T3 8 en MediaPad M3 Lite 10. Zo'n lange accuduur is vooral handig voor gebruik onderweg, bijvoorbeeld op vakantie.
In het overzicht hieronder zie je alle 17 nieuwe tablets op een rij, inclusief richtprijs en de geteste accuduur bij nonstop internetten.
Hieronder zie je de lijst met alle nieuw geteste modellen, gesorteerd op accuduur. Klik op de tablets voor de volledige testresultaten of ga naar de vergelijker voor alle geteste tablets.
|Merk & type
|Prijs
|Accuduur bij internetten
|Huawei MediaPad T3 8
|€ 190
|16 uur 30 minuten
|Huawei MediaPad M3 Lite 10
|€ 280
|16 uur 15 minuten
|Samsung Galaxy Tab Active 2 4G
|€ 460
|10 uur 30 minuten
|Huawei MediaPad T3 7 (8GB)
|€ 80
|8 uur 30 minuten
|Huawei MediaPad T3 10
|€ 180
|8 uur 15 minuten
|Acer Iconia One 10 16GB (B3-A40)
|€ 140
|8 uur 15 minuten
|Asus ZenPad 10 16GB (Z301M)
|€ 200
|6 uur 45 minuten
|Asus ZenPad 10 32GB (Z301MF)
|€ 250
|6 uur 45 minuten
|Acer Iconia One 10 32GB (B3-A40FHD)
|€ 200
|6 uur 30 minuten
|Acer Iconia One 10 16GB (B3-A40FHD)
|€ 180
|6 uur 30 minuten
|Acer Iconia One 7 B1-7A0
|€ 100
|6 uur 15 minuten
|Archos 116 Neon
|€ 150
|5 uur 30 minuten
|Archos 101 Platinum 3G
|€ 100
|5 uur
|It-Works tablet TM1009
|€ 80
|4 uur 15 minuten
|Denver TAQ-90062K - Kids tablet
|€ 80
|3 uur 30 minuten
|Waiky Kids Power Tab
|€ 70
|3 uur 15 minuten
|Denver TAQ-70283K - Kids tablet
|€ 70
|3 uur