Grote verschillen in accuduur bij 17 geteste tablets

Begin maart 2018 hebben we weer 17 nieuwe tablets getest en toegevoegd aan onze vergelijker. Daar zitten 5 hele goedkope tablets van maximaal €80 tussen, van Denver, Huawei, It-Works en Waiky. Ook de meeste andere zijn met een prijs van €100 tot €200 nog steeds behoorlijk goedkoop te noemen. Drie tablets zijn wat luxer en kosten €250 tot bijna €500.

Zeer korte tot zeer lange accuduur

Behalve op prijs verschillen de tablets ook sterk op accuduur. De 3 tablets met de kortste adem gaan maar ongeveer 3 tot 3,5 uur mee bij constant internetten, terwijl de 2 met het beste uithoudingsvermogen het ruim 16 uur volhouden op een acculading: de Huawei MediaPad T3 8 en MediaPad M3 Lite 10. Zo'n lange accuduur is vooral handig voor gebruik onderweg, bijvoorbeeld op vakantie.

In het overzicht hieronder zie je alle 17 nieuwe tablets op een rij, inclusief richtprijs en de geteste accuduur bij nonstop internetten.

Geteste tablets

Hieronder zie je de lijst met alle nieuw geteste modellen, gesorteerd op accuduur. Klik op de tablets voor de volledige testresultaten of ga naar de vergelijker voor alle geteste tablets.