icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Grote verschillen in accuduur bij 17 geteste tablets

Nieuws
|
In onze test van 17 nieuwe tablets wijken vooral de scores voor de batterij sterk af. Vooral enkele zeer goedkope tablets maken het erg bont, zij hebben een accu die maar een paar uur meegaat. Twee andere tablets van het merk Huawei hebben een accu die het juist heel lang uithoudt.
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert ElektronicaGepubliceerd op:13 maart 2018

nieuwste-tablet-2018

Begin maart 2018 hebben we weer 17 nieuwe tablets getest en toegevoegd aan onze vergelijker. Daar zitten 5 hele goedkope tablets van maximaal €80 tussen, van Denver, Huawei, It-Works en Waiky. Ook de meeste andere zijn met een prijs van €100 tot €200 nog steeds behoorlijk goedkoop te noemen. Drie tablets zijn wat luxer en kosten €250 tot bijna €500.

Zeer korte tot zeer lange accuduur

Behalve op prijs verschillen de tablets ook sterk op accuduur. De 3 tablets met de kortste adem gaan maar ongeveer 3 tot 3,5 uur mee bij constant internetten, terwijl de 2 met het beste uithoudingsvermogen het ruim 16 uur volhouden op een acculading: de Huawei MediaPad T3 8 en MediaPad M3 Lite 10. Zo'n lange accuduur is vooral handig voor gebruik onderweg, bijvoorbeeld op vakantie.

In het overzicht hieronder zie je alle 17 nieuwe tablets op een rij, inclusief richtprijs en de geteste accuduur bij nonstop internetten.

Geteste tablets

Hieronder zie je de lijst met alle nieuw geteste modellen, gesorteerd op accuduur. Klik op de tablets voor de volledige testresultaten of ga naar de vergelijker voor alle geteste tablets.

Merk & type Prijs Accuduur bij internetten
Huawei MediaPad T3 8 € 190 16 uur 30 minuten
Huawei MediaPad M3 Lite 10 € 280 16 uur 15 minuten
Samsung Galaxy Tab Active 2 4G € 460 10 uur 30 minuten
Huawei MediaPad T3 7 (8GB) € 80 8 uur 30 minuten
Huawei MediaPad T3 10 € 180 8 uur 15 minuten
Acer Iconia One 10 16GB (B3-A40) € 140 8 uur 15 minuten
Asus ZenPad 10 16GB (Z301M) € 200 6 uur 45 minuten
Asus ZenPad 10 32GB (Z301MF) € 250 6 uur 45 minuten
Acer Iconia One 10 32GB (B3-A40FHD) € 200 6 uur 30 minuten
Acer Iconia One 10 16GB (B3-A40FHD) € 180 6 uur 30 minuten
Acer Iconia One 7 B1-7A0 € 100 6 uur 15 minuten
Archos 116 Neon € 150 5 uur 30 minuten
Archos 101 Platinum 3G € 100 5 uur
It-Works tablet TM1009 € 80 4 uur 15 minuten
Denver TAQ-90062K - Kids tablet € 80 3 uur 30 minuten
Waiky Kids Power Tab € 70 3 uur 15 minuten
Denver TAQ-70283K - Kids tablet € 70 3 uur

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.