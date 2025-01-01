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Problemen met je vlucht?

Vertragingen, annuleringen en overboekte vluchten. In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een schadevergoeding. We helpen je graag op weg.

Help mij op weg

We helpen je graag

  1. 1. Keuzehulp

    Gewijzigde of Geannuleerde reis?

    Heb je problemen met een luchtvaartmaatschappij? Dan heb je meer rechten dan je denkt. Onze keuzehulp helpt je op weg. 

    Check je rechten

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  2. 2. Wat zijn je rechten?

    Vliegen & Vluchtvertraging

    Vluchtvertraging, een geannuleerde, gewijzigde of overboekte vlucht? Is de luchtvaarmaatschappij failliet of heb je een klacht? Lees wat je rechten zijn en hoe wij je kunnen helpen.

    Lees wat je rechten zijn

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  3. 3. Vlucht Claim Service

    Check je recht op compensatie

    Is je vliegreis in de soep gelopen door vertraging, annulering of overboeking? Met de Vlucht Claim Service helpen we je een vergoeding te krijgen. 

    • We zoeken voor je uit waar je recht op hebt. 
    • Vergoedingen tot honderden euro's per persoon. 
    • No cure, no pay 

    Controleer mijn vlucht

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