Problemen met je vlucht?

Vertragingen, annuleringen en overboekte vluchten. In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een schadevergoeding. We helpen je graag op weg.
Heb je problemen met een luchtvaartmaatschappij? Dan heb je meer rechten dan je denkt. Onze keuzehulp helpt je op weg.
Vluchtvertraging, een geannuleerde, gewijzigde of overboekte vlucht? Is de luchtvaarmaatschappij failliet of heb je een klacht? Lees wat je rechten zijn en hoe wij je kunnen helpen.
Check je recht op compensatie
Is je vliegreis in de soep gelopen door vertraging, annulering of overboeking? Met de Vlucht Claim Service helpen we je een vergoeding te krijgen.
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