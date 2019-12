Opletten bij de definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014

Nieuws|Kreeg je onlangs van de Belastingdienst te horen dat je een groot bedrag aan kinderopvangtoeslag moet terugbetalen? Mogelijk is dit onterecht. De berekening blijkt in veel gevallen verkeerd en wie niet goed oplet, betaalt dan te veel.

In een deel van de 89.000 definitieve berekeningen kinderopvangtoeslag 2014 die de Belastingdienst begin januari verzond (gedateerd op 7 januari) zijn fouten gemaakt. Controleer de berekening daarom goed.

Zelf doen

Het komt op de ouders zelf neer om de fouten eruit te halen. De Belastingdienst neemt voor lief dat wie blind op hun berekening vertrouwt, mogelijk te weinig kinderopvangtoeslag ontvangt over 2014. De fout is volgens de Belastingdienst niet veroorzaakt door hen, maar door fouten in de software van verschillende instellingen in de kinderopvang. Daarom kan de fiscus de gebreken niet goed traceren en zelf corrigeren. Wij vroegen de Belastingdienst waarom ze dan niet alle kinderopvanginstellingen vragen de input te herzien en opnieuw correct aan te leveren. De Belastingdienst geeft aan dat dat een tijdrovende oplossing zou zijn, die mogelijk opnieuw fouten oplevert.

Toeslag controleren

Je kunt op twee manieren de toeslagberekening controleren:

Met een proefberekening kinderopvangtoeslag 2014. Vergelijk de uitkomst daarvan met de definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014.

Log in op Mijn toeslagen. Daar kun je de gegevens inzien en controleren die de Belastingdienst heeft gebruikt voor de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag. Let vooral op het aantal uren (aanwezigheid). Dat is wat er mis ging. Weet je niet hoeveel uur je hebt afgenomen? Het staat op de facturen en de jaaropgave van de kinderopvang.

Vermindering vragen

Is er een fout gemaakt? Gebruik dan binnen zes weken dit formulier om de fout te laten herstellen. Bij een definitieve berekening van donderdag 7 januari ben je op tijd als je het formulier niet later dan vrijdag 19 februari verstuurt. Dit formulier heet een bezwaarschrift en je krijgt er uitstel van betaling mee totdat beoordeeld is of de definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 juist is.

Op de website van de Belastingdienst wordt geadviseerd om eerst te bellen met de belastingtelefoon voordat je het formulier inzendt, omdat het probleem soms ook telefonisch kan worden verholpen. Deze stap kun je overslaan, want de Belastingdienst liet ons weten dat dat in dit geval niets oplevert. De Belastingdienst heeft uiteindelijk je jaaropgave nodig om de fout te kunnen corrigeren.

Het is geen ramp als je de fout pas na zes weken ontdekt. De toeslag kan ook dan nog naar beneden worden bijgesteld als je aantoont dat de toeslag te laag is vastgesteld . Stuur daarvoor een brief naar de Belastingdienst met een kopie van de definitieve berekening en de jaaropgave of alle facturen uit 2014 van de kinderopvang.

Geen 7 januari

Wie een definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 kreeg van een andere datum dan 7 januari 2016, heeft minder kans op fouten. De Belastingdienst zegt nu maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat er nog foute definitieve berekeningen kinderopvangtoeslag worden verzonden, maar durft niet uit te sluiten dat er toch nog exemplaren tussen zitten die zijn gebaseerd op een verkeerd aantal uren kinderopvang.

Meer weten?

