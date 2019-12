Traphekje Mila van Karwei en Gamma onveilig

Nieuws|Voor het derde jaar op rij ziet de Consumentenbond ernstige gebreken bij traphekjes die volgens hun etiket aan de Europese veiligheidsnorm zouden moeten voldoen. Deze keer gaat het om traphekje Mila dat bij bouwmarktketens Gamma en Karwei in de schappen ligt. Hekje Mila lijkt sprekend op de Laura en Emma, die in de Consumentenbondtest van 2015 en 2016 wegens grote veiligheidsproblemen beide Afrader werden. De Consumentenbond heeft de NVWA verzocht een een terugroepactie voor traphekje Mila uit te vaardigen.

Niet alleen het uiterlijk en de werking, maar ook de veiligheidsproblemen van traphekje Mila lijken sprekend op die van hekjes Emma uit 2015 en Laura uit 2016. Ook de Mila is niet bestand tegen de lichte botstest, en, erger nog, kan met het grootste gemak worden losgetild zonder de sloten te gebruiken. In 2016 schreven we diverse nieuwsberichten over deze verontrustende conclusies bij de Emma en Laura - en over onze ontzetting dat deze gevaarlijke traphekjes nooit werden teruggeroepen.

Veiligheidscertificering onterecht?

Ondanks het meervoudig falen in onze veiligheidstests prijkt - net als bij de Laura en Emma het geval was - op de verpakking van Mila het certificaat van Europese veiligheidsnorm EN 1930:2011. Hoe het hekje aan deze certificering komt, is een raadsel want het hekje zakt jammerlijk voor maar liefst 4 van de praktijktests:

de eerdergenoemde botstest

de slotentest, plus de

duw-en-trektest

Ook zit er te veel ruimte tussen de spijlen, zodat een kindje zijn lijf er doorheen kan krijgen en blijft steken bij zijn hoofd. Ook verplichte waarschuwingen op de verpakking ontbreken.

Testresultaten gedeeld met de NVWA

De Consumentenbond vindt de gebreken van de Mila zo ernstig, vooral het feit dat er geen mogelijkheid is om het hekje veilig te installeren en gebruiken, dat we de testresultaten hebben doorgestuurd naar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA en haar hebben verzocht om importeur Intergamma te dwingen tot een terugroepactie.

Wat kun je doen?

Maar wie traphekje Mila gekocht heeft en nu vanaf wil, hoeft niet te wachten op een terugroepactie. Ga met het hekje terug naar de Gamma of Karwei en meld dat je een traphekje hebt gekocht dat onveilig blijkt te zijn. Met onze berichtgeving bij de hand zou het niet moeilijk moeten zijn om je te beroepen op de wettelijke garantie bij een ondeugdelijk product, en kun je je geld terugkrijgen. De Consumentenbond heeft er bij Intergamma op aangedrongen om coulant om te gaan met consumenten die naar aanleiding van onze bevindingen van hun traphekje af willen.

De test

De test traphekjes is nog in volle gang, we testen namelijk niet alleen de veiligheid, maar ook hoe makkelijk het hekje is te installeren en te gebruiken. In augustus publiceren we de resultaten in onze Traphekjesvergelijker.