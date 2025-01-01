BabyGoSafety Gate Black Traphek Klemhek 4052

LET OP: Dit traphek is onveilig. Het doorstond meerdere veiligheidschecks niet. Er is te veel ruimte tussen de buitenste spijl en de spijl ernaast. Er is ook te veel ruimte onder het handvat. Het autoclose systeem werkt niet voldoende, van een kleine afstand viel het hekje zowel niet goed in het slot. Er zitten veel scherpe randjes aan het traphekje en bramen op zowel de plastic als de metalen onderdelen. Ook doorstaat het traphekje onze ‘duwen en trekken’-test niet. Het was mogelijk de deur open te krijgen zonder het slot te openen. Tot slot doorstond de Babygo ook de botstest van 10 kg niet. Fabrikant Babygo heeft niet gereageerd op de testresultaten. Lees meer over onveilige traphekjes.