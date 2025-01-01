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Afrader

BabyGoSafety Gate Black Traphek Klemhek 4052

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Type hekje:  Spijlenhekje
  • Bevestiging:  Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
  • Geschikt voor breedte:  76-80 cm

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Dit traphek is onveilig. Het doorstond meerdere veiligheidschecks niet. Er is te veel ruimte tussen de buitenste spijl en de spijl ernaast. Er is ook te veel ruimte onder het handvat. Het autoclose systeem werkt niet voldoende, van een kleine afstand viel het hekje zowel niet goed in het slot. Er zitten veel scherpe randjes aan het traphekje en bramen op zowel de plastic als de metalen onderdelen. Ook doorstaat het traphekje onze ‘duwen en trekken’-test niet. Het was mogelijk de deur open te krijgen zonder het slot te openen. Tot slot doorstond de Babygo ook de botstest van 10 kg niet. Fabrikant Babygo heeft niet gereageerd op de testresultaten. Lees meer over onveilige traphekjes.

Samenvatting

Type hekje
Spijlenhekje
Bevestiging
Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
Geschikt voor breedte
76-80 cm
Hoogte van het hekje
77 cm