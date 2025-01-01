LET OP: Dit traphek is onveilig. De bevestigingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips of met schroeven worden vastgemaakt. De plakstrips bleken niet stevig genoeg: de bevestiging verschoof en het hekje kwam bovenaan los te zitten. Met schroeven is de bevestiging wel stevig genoeg. Verder heeft een hekje een 'autoclose'-systeem, maar als het hekje op een kier openstaat sluit het niet vanzelf. Lees meer over onveilige traphekjes. BESCHRIJVING: Metalen spijlenhek met een variabele breedte van 71 tot 80 cm.