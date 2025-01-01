icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten
Afrader

DreambabyChelsea Autoclose

Prijs niet beschikbaar

  • Type hekje:  Spijlenhekje
  • Bevestiging:  Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
  • Geschikt voor breedte:  71-80 cm

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Installatie
Weghalen

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Dit traphek is onveilig. De bevestigingen aan de muur of trap-/deurpost kunnen met plakstrips of met schroeven worden vastgemaakt. De plakstrips bleken niet stevig genoeg: de bevestiging verschoof en het hekje kwam bovenaan los te zitten. Met schroeven is de bevestiging wel stevig genoeg. Verder heeft een hekje een 'autoclose'-systeem, maar als het hekje op een kier openstaat sluit het niet vanzelf. Lees meer over onveilige traphekjes. BESCHRIJVING: Metalen spijlenhek met een variabele breedte van 71 tot 80 cm.

Samenvatting

Type hekje
Spijlenhekje
Bevestiging
Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
Geschikt voor breedte
71-80 cm
Hoogte van het hekje
75 cm