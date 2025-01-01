MacleanTraphek metaal schroefbaar

LET OP: Dit traphek is onveilig. Het Maclean traphekje heeft problemen bij de bevestiging. Het bevestigingsplaatje dat je aan de muur schroeft om het hekje in te hangen, is niet sterk genoeg. Het plastic breekt bij het vastschroeven van het plaatje. Omdat het hekje niet veilig geïnstalleerd kan worden, hebben we geen verdere veiligheidstests uitgevoerd. Fabrikant Mac Lean heeft aangegeven het probleem te bekijken, maar neemt het traphekje niet uit de handel. Consumenten die dit hekje hebben, adviseren we goed te controleren of het bevestigingsplaatje goed vastzit aan de muur of trap en niet kan bewegen. Zit het niet goed vast, neem dan contact op met Mac Lean. Lees meer over onveilige traphekjes.