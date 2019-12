Google Chromecast Ultra

Conclusie: handig als je 4K-beeld wilt kunnen kijken

De Chromecast is een erg handig apparaatje, maar er zijn op dit moment weinig redenen om deze nieuwe variant aan te schaffen. Het apparaat ondersteunt ultra-hd-beelden (4K), maar ook 4K-beeld met HDR. Die kom je in de praktijk alleen nu nog weinig tegen. Netflix heeft wel series in 4K en HDR, maar wanneer je een ultra-hd-televisie bezit kun je bijna altijd dezelfde kwaliteit ontvangen via de app op je smart-tv.

De YouTube-app op je televisie kan 4K- en HDR-video’s vaak niet in de hoogste kwaliteit laten zien. Dat kan de Chromecast Ultra wel. De vraag is hoe vaak je 4K- of HDR-video’s op YouTube gaat kijken.

Er is dus weinig reden om op dit moment €79 te betalen voor deze nieuwe Chromecast terwijl het oude model een stuk goedkoper is. In de toekomst wordt het apparaatje misschien interessanter. De Chromecast kan uitkomst bieden wanneer er ultra-hd-streaming-diensten komen die niet op je smart-tv als app verschijnen of als je smart-tv functionaliteiten verliest.

Wat is een Chromecast De Chromecast is een kleine mediaspeler waarmee je gemakkelijk vanaf je mobiel of tablet naar je televisie of audiosysteem kunt streamen. Denk aan series van Netflix en filmpjes van YouTube bij de Chromecast voor tv. Met de Chromecast Audio stream je muziek van Spotify of radiozenders van de NPO naar je audiosysteem. Je smartphone of tablet gebruik je als afstandsbediening om de Chromecast te bedienen. Aan het logo in een app kun je herkennen dat je de video of audio kunt streamen naar je Chromecast. Lees meer over de Chromecast

Wat is er nieuw aan de Ultra?

Meer pixels en meer kleur

De oude Chromecast kan video’s in maximaal full-hd laten zien, de nieuwe Chromecast doet hier een schepje bovenop en kan 4K streamen, eventueel in combinatie met HDR. Maar in de praktijk kom je video’s in deze kwaliteit nog weinig tegen.

Weinig beeld in 4K en HDR

Alleen Netflix en Youtube zijn populaire Chromecast-apps die op deze hoge kwaliteit video’s aanbieden. Netflix biedt steeds meer series en films aan in 4K of HDR:

Series zoals 'Breaking bad' en 'House of Cards' zijn in 4K te streamen. In totaal gaat het over enkele tientallen series.

In HDR kan je onder andere 'Bloodline' en 'Chef’s Table' bekijken. In totaal zijn er op dit moment ongeveer 10 series en films in HDR te zien.

Tegenwoordig hebben alle ultra-hd-tv’s van de grote merken ook een Netflix-app waarmee je deze hoge kwaliteit kunt streamen. Dit is ook per televisies te zien in onze vergelijker (Specificaties > Algemeen > Geschikt voor Netflix in ultra-hd).

Voor YouTube is dit een ander verhaal. De YouTube-app op je smart-tv kan vaak 4K/HDR-video’s niet in 4K of HDR afspelen en dat kan de Chromecast Ultra wel. De video moet natuurlijk wel 4K- of HDR-kwaliteit hebben. Er worden steeds meer video’s in 4K geüpload op YouTube, maar veel video’s hebben deze hoge kwaliteit nog niet.

HDR-video’s zijn pas sinds november 2016 op YouTube te zien, het aanbod van deze video’s is momenteel erg klein. Het is voor iedereen mogelijk om HDR-video’s te uploaden, dus het aanbod wordt vanzelf groter.

Sneller?

Google geeft aan dat video’s sneller geladen worden dan op de Chromecast 2, maar in de praktijk valt dit mee. Een video wordt niet merkbaar sneller geladen. Het wisselen naar een andere app gaat wel wat sneller, maar je zult deze nieuwe Chromecast niet voor dat kleine verschil aanschaffen.

Meer kracht

De oude Chromecast kon je van stroom voorzien door het meegeleverde snoer in een usb-poort van de televisie te steken. Met het nieuwe snoer is dit niet mogelijk. Omdat het meer kracht vereist om het 4K-beeld te streamen moet je de nieuwe Chromecast op een stopcontact aansluiten.

Draadloos of met kabel?

Op de adapter voor in het stopcontact zit ook een ingang voor een ethernetkabel. De Chromecast is draadloos te gebruiken, maar ook met internet via de kabel. Dat klinkt ouderwets, maar omdat er erg veel data gestreamd moet worden is de kans groter dat de video’s beginnen te haperen wanneer je een draadloze verbinding gebruikt.

Voor Netflix video’s in ultra-hd-kwaliteit wordt een verbinding van 25mb/s aangeraden. Met een netwerkkabel is de verbinding stabieler. Wanneer je de tv en ook de Chromecast nooit verplaatst, kan zo’n kabel handiger zijn. Daarmee ontlast je ook je eigen wifi-netwerk thuis.

Prijs

Het grootste verschil is misschien wel de prijs. De adviesprijs van deze Chromecast Ultra is €79 terwijl de Chromecast 2 voor €39 te koop is. Momenteel zal voor velen de oude Chromecast prima volstaan.

Welke soorten Google Chromecast zijn er? De Chromecast bestaat sinds 2013. Sinds de release zijn er verschillende versies uitgebracht. Lees de eerste indrukken van de andere versies: Voor video: Chromecast (2018) en Chromecast Ultra voor het streamen in 4K

Voor audio: Chromecast Audio

Lees ook: