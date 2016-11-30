Philips smart-tv’s uit 2009 verliezen smart-functionaliteit

Het gaat om 12 modellen van de 8000- en 9000-serie uit 2009 waarvan eind december de smart-functionaliteit komt te vervallen. Dit heeft te maken met de veiligheidscertificaten: de televisies ondersteunen alleen SHA-1-certificaten, terwijl diensten als Netflix en YouTube overstappen op SHA-2.

Levensduur

Een televisie heeft een levensduur die voorbij de 7 jaar gaat. Fabrikanten die dus een smart-tv willen verkopen, moeten deze ook up-to-date houden gedurende die levensduur vinden wij. Ook moeten fabrikanten hun klanten voor de koop informeren over het updatebeleid.

TP Vision, de producent van Philips-tv’s, geeft aan dat updaten naar SHA-2 onmogelijk is. Waarom dat technisch gezien niet kan, is nog onduidelijk.

Chromecast

Tweakers meldt dat Philips consumenten met zo’n smart-tv tegemoetkomt met een Chromecast of een Amazon Fire TV stick. Hiervoor moet je contact opnemen met de klantenservice.

