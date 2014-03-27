Philips-tv´s krijgen Android aan boord

TP Vision, tegenwoordig de producent van Philips-tv´s, kondigde donderdag een reeks nieuwe tv-toestellen aan die in de tweede helft van 2014 op de markt komen.

De duurdere modellen, in de nieuwe 7800-serie, hebben Ultra HD-resolutie ('4K'), terwijl de toestellen uit de nieuwe 8000-serie Android aan boord hebben. Het persbericht noemt overigens nog geen adviesprijzen.

Games

De Android-tv's hebben stevige quadcore-processoren (op de Philips 8800 nog snellere processoren) zodat Android toepassingen (ook games) soepel moeten draaien.

Apps voor de Android-tv haal je, zoals met een smartphone of tablet, uit Google Play, de bekende softwarewinkel op internet. Uiteraard zijn de tv's allemaal smarttv's; tv's met internetaansluiting. Het gaat volgens TP Vision om een ruim aanbod aan muziek, films, spelletjes en applicaties in de Play Store.

Netflix en cloud-toegang

De tv's bieden ook toegang tot het al bestaande Philips Smart TV-aanbod, waaronder video-on-demand via Netflix, muziek streamen met Spotify en de honderden online tv-kanalen van Cloud TV. Dankzij Cloud Explorer kun je op tv kijken naar privéfoto's en -video's die je met Dropbox in de cloud bewaart.

Streamen

Daarnaast ondersteunen de tv's allemaal de Philips MyRemote-app, Wi-Fi Miracast en SimplyShare, dat draadloze streaming van en naar mobiele apparaten verzorgt. Zo worden smartphones en tablets eenvoudig geïntegreerd met de televisie. Verder maakt Multiroom viewing het mogelijk om te streamen naar een andere tv, ergens in huis.