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Hisense32A5KQ

Prijs niet beschikbaar

  • Beelddiagonaal (inch):  32 inch
  • Schermtype:  LCD-LED
  • Ultra HD of HD:  Full HD

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Hisense 32A5KQ is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 81 cm (32 inch) en komt uit 2023. Hisense duidt het zelf aan als een QLED tv met een Full HD schermresolutie (1920 x 1080 pixels). . Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 16 Watt. Er zitten 2 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 45,5 cm en een breedte van 72 cm. Het totale gewicht van de tv is 4 kg. Te vinden bij Expert, Electroworld en EP.nl.

Samenvatting

Beelddiagonaal (inch)
32 inch
Schermtype
LCD-LED
Ultra HD of HD
Full HD
Schermresolutie
1920 x 1080 pixels
Miniled
Smart TV
Wifi
Aantal HDMI-aansluitingen
2
Aantal USB-poorten
2
Geschikt voor HDR