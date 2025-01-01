icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Hisense75E77Q Pro

  • Beelddiagonaal (inch):  75 inch
  • Schermtype:  LCD-LED
  • Ultra HD of HD:  4K Ultra HD
Bekijk alle specificaties

€ 999,-

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Beeldkwaliteit
Geluidskwaliteit
Smart TV
Gebruiksgemak
Energieverbruik
Merktevredenheid

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Hisense 75E77Q Pro uit 2025 is een 4K Ultra HD lcd-led televisie met een schermdiagonaal van 191 cm (75 inch). Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Via een losse harde schijf of usb-stick die je aansluit op de usb, kun je dan ook programma's opnemen, live tv pauzeren en terugspoelen. Er zitten 4 HDMI-aansluitingen en 2 usb-poorten op.

Samenvatting

Beelddiagonaal (inch)
75 inch
Schermtype
LCD-LED
Ultra HD of HD
4K Ultra HD
Schermresolutie
3840 x 2160 pixels
Miniled
Smart TV
Wifi
Aantal HDMI-aansluitingen
4
Aantal USB-poorten
2
Geschikt voor HDR

Prijzen