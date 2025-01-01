Hisense75E79S

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Hisense 75E79S is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 191 cm (75 inch) en komt uit 2026. Hisense duidt het zelf aan als een Hi-QLED tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision IQ. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 30 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 3 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. Ook kun je een koptelefoon via Bluetooth aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 100 cm en een breedte van 167 cm. Het totale gewicht van de tv is 19,8 kg.