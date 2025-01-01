LG50QNED85B6B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG 50QNED85B6B is een miniled-tv met een schermdiagonaal van 127 cm (50 inch) en komt uit 2026. LG duidt het zelf aan als een QNED evo tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 72,5 cm en een breedte van 112 cm. Het totale gewicht van de tv is 16,2 kg. Te vinden bij Coolblue.