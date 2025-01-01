LG55QNED866RE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG 55QNED866RE is een miniled-tv met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch) en komt uit 2023. LG duidt het zelf aan als een Quantum Dot NanoCell tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 40 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 78,5 cm en een breedte van 123 cm. Het totale gewicht van de tv is 25 kg.