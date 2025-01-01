PanasonicTX-42MZW984

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic TX-42MZW984 is een oled-tv met een schermdiagonaal van 107 cm (42 inch) en komt uit 2023. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 30 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 3 usb-poorten op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. Ook kun je een koptelefoon via Bluetooth aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 58 cm en een breedte van 93 cm. Het totale gewicht van de tv is 16 kg.