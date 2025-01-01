Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic TX-55JXW944 uit 2021 is een 4K Ultra HD lcd-led televisie met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch). Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Via een losse harde schijf of usb-stick die je aansluit op de usb, kun je dan ook programma's opnemen, live tv pauzeren en terugspoelen. Er zitten 4 HDMI-aansluitingen en 3 usb-poorten op.