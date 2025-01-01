PanasonicTX-55MZW2004

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic TX-55MZW2004 is een oled-tv met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch) en komt uit 2023. Panasonic duidt het zelf aan als een Master OLED Ultimate tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 150 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 3 usb-poorten op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. Ook kun je een koptelefoon via Bluetooth aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 78 cm en een breedte van 122,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 23,8 kg.