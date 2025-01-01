Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips 43PFS5525/12 uit 2020 is een Full HD lcd-led televisie met een beeldschermdiagonaal van 109 cm (43 inch). Het is geen Smart TV en er zitten dus geen apps voor b.v. Netflix op. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne (alleen NPO1, 2, 3 en een regionale zender), kabel-tv providers en satelliet-tv. Bij kabel en satelliet heb je wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken (vaak hd-zenders en zenders uit extra pakketten). Via een losse harde schijf of usb-stick die je aansluit op de usb, kun je dan ook programma's opnemen, live tv pauzeren en terugspoelen. Er zitten 2 HDMI-aansluitingen en 1 USB-poort op.