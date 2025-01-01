Philips43PUS7608/12

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips 43PUS7608/12 is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 109 cm (43 inch) en komt uit 2023. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 3 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink). De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 58,5 cm en een breedte van 95,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 6,6 kg.