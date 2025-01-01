Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips 55OLED848/12 is een oled-tv met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch) en komt uit 2023. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision. Het is een smart-tv met Google TV met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 70 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. Ook kun je een koptelefoon via Bluetooth aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 77,5 cm en een breedte van 123 cm. Het totale gewicht van de tv is 20,4 kg. Verder is deze Philips tv voorzien van driezijdig Ambilight.