SamsungQE32LS03TC

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung QE32LS03TC uit 2021 is een Full HD lcd-led televisie met een schermdiagonaal van 81 cm (32 inch). Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv alleen via wifi met internet. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Er zitten 2 HDMI-aansluitingen en 2 usb-poorten op. Deze tv behoort tot de "The Frame" serie van Samsung.