SamsungQE42S93F
- Beelddiagonaal (inch): 42 inch
- Schermtype: OLED
- Ultra HD of HD: 4K Ultra HD
€ 888,-2 winkels
De Samsung QE42S93F uit 2025 is een 4K Ultra HD oled televisie met een schermdiagonaal van 107 cm (42 inch). Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Via een losse harde schijf of usb-stick die je aansluit op de usb, kun je dan ook programma's opnemen, live tv pauzeren en terugspoelen. Er zitten 4 HDMI-aansluitingen en 2 usb-poorten op.
- Beelddiagonaal (inch)
- 42 inch
- Schermtype
- OLED
- Ultra HD of HD
- 4K Ultra HD
- Schermresolutie
- 3840 x 2160 pixels
- Miniled
- Smart TV
- Wifi
- Aantal HDMI-aansluitingen
- 4
- Aantal USB-poorten
- 2
- Geschikt voor HDR