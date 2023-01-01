SamsungQE42S93F

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung QE42S93F uit 2025 is een 4K Ultra HD oled televisie met een schermdiagonaal van 107 cm (42 inch). Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Via een losse harde schijf of usb-stick die je aansluit op de usb, kun je dan ook programma's opnemen, live tv pauzeren en terugspoelen. Er zitten 4 HDMI-aansluitingen en 2 usb-poorten op.