Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung QE43Q60C is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 109 cm (43 inch) en komt uit 2023. Samsung duidt het zelf aan als een QLED tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 3 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 62 cm en een breedte van 96,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 6,8 kg.