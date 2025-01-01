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SamsungQE50QN90C

Prijs niet beschikbaar

  • Beelddiagonaal (inch):  50 inch
  • Schermtype:  LCD-LED
  • Ultra HD of HD:  4K Ultra HD

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung QE50QN90C is een miniled-tv met een schermdiagonaal van 127 cm (50 inch) en komt uit 2023. Samsung duidt het zelf aan als een Neo QLED tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 40 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 70 cm en een breedte van 111,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 15,5 kg.

Samenvatting

Beelddiagonaal (inch)
50 inch
Schermtype
LCD-LED
Ultra HD of HD
4K Ultra HD
Schermresolutie
3840 x 2160 pixels
Miniled
Smart TV
Wifi
Aantal HDMI-aansluitingen
4
Aantal USB-poorten
2
Geschikt voor HDR