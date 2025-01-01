Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung QE55S92C is een oled-tv met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch) en komt uit 2023. Samsung duidt het zelf aan als een QD OLED tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 40 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 77 cm en een breedte van 122,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 18,2 kg. Er is ook de QE55S90C. Deze tv is technisch hetzelfde als de QE55S92C, maar heeft een andere kleur van de voet en is in andere winkels te koop.