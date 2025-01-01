Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung UE55AU7090 is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch) en komt uit 2023. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt. Er zitten 3 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 1 usb-poort op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 78,5 cm en een breedte van 123 cm. Het totale gewicht van de tv is 9,3 kg.