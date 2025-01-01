SonyKD-32W800

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony KD-32W800 is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 81 cm (32 inch) en komt uit 2021. De tv heeft een HD-ready schermresolutie (1366 x 768 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met Android TV met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 10 Watt. Er zitten 3 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. Ook kun je een koptelefoon via Bluetooth aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 46,5 cm en een breedte van 73 cm. Het totale gewicht van de tv is 4,7 kg.