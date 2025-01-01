Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony KDL-32WD757 uit 2016 is een Full HD lcd-led televisie met een beeldschermdiagonaal van 81 cm (32 inch). Het is een Smart TV waarbij diverse apps al meteen op de tv zitten. Je verbindt de tv met internet via wi-fi of een kabel. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne (alleen NPO1, 2, 3 en een regionale zender), kabel-tv providers en satelliet-tv. Bij kabel en satelliet heb je wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken (vaak hd-zenders en zenders uit extra pakketten). Via een losse harde schijf of usb-stick die je aansluit op de usb, kun je dan ook programma's opnemen. Er zitten 2 HDMI-aansluitingen en 2 USB-poorten op.